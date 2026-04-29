【Pokemon GO Fest 2026：東京】 開催日時：5月29日～6月1日 Nianticとポケモンは、Android/iOS用位置情報ゲーム「Pokemon GO（ポケモンGO）」の10周年を祝うリアルイベント「Pokemon GO Fest 2026」を5月29日より順次開催する。 「Pokemon GO Fest 2026」にて、「メガミュウツーX」と「メガミュウツーY」が5月25日からスタートする「街中ゲームプレイ」