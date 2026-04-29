【Pokemon GO Fest 2026：東京】 開催日時：5月29日～6月1日

Nianticとポケモンは、Android/iOS用位置情報ゲーム「Pokemon GO（ポケモンGO）」の10周年を祝うリアルイベント「Pokemon GO Fest 2026」を5月29日より順次開催する。

「Pokemon GO Fest 2026」にて、「メガミュウツーX」と「メガミュウツーY」が5月25日からスタートする「街中ゲームプレイ」に初登場。すでに捕まえている「ミュウツー」を含め、すべての「ミュウツー」のメガシンカが可能となる。

また、「メガミュウツー」の登場に合わせ、余剰のメガエナジーの活用や、複数のメガシンカ形態を持つポケモンに関するメガシンカシステムのアップデートも実施される予定。

さらに、7月11・12日に開催予定の「Pokemon GO Fest 2026：グローバル」には、全トレーナーが無料で参加できることも明らかに。これまで有料チケット購入でしか楽しむことができなかったスペシャルリサーチや色違いポケモンの遭遇率アップ、イベント限定ボーナスを無料で体験できる。

□「Pokémon GO Fest」最新情報のページ

「Pokemon GO Fest 2026」開催概要

Pokemon GO Fest 2026：東京

開催都市：日本 東京

開催日時：5月29日～6月1日

チケット制の街中ゲームプレイは5月25日から開始

Pokemon GO Fest 2026：シカゴ

開催都市：アメリカ イリノイ州シカゴ、グラント・パーク

開催日時：6月5日～6月7日

チケット制の街中ゲームプレイは6月4日から開始

Pokemon GO Fest 2026：コペンハーゲン

開催都市：デンマーク コペンハーゲン、フェレパーケン

開催日時：6月12日～6月14日

チケット制の街中ゲームプレイは6月11日から開始

(C)Niantic (C)Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK

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