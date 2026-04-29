Samsungは、次期「Galaxy Z Fold8」とともに、より横幅の広い「Galaxy Z Fold8 Wide」を開発中であると噂されています。最近では、その本体寸法やディスプレイの画面比率に関する情報が流出しました。 ↑Galaxy Z Fold8 Wideはタブレットのようになりそう（画像提供／Samsung）。 著名リーカーのIce Universe氏は、Galaxy Z Fold8 Wideの数値を、先行して発売されたHUAWEI「Pura X Max」と比較する形でXに公開しています。