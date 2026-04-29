JR横浜線・小田急線「町田」駅からバスで約20分。丘の上に、約3900戸を有するUR賃貸住宅「町田山崎団地」はある。入居開始は1968年で、敷地内にスーパー、商店街、幼稚園、保育園がそろう、まるでひとつの「街」のようだ。他の大規模団地と同様、住人の高齢化、建物の高経年化などの課題に直面してはいるが、2012年より「MUJI×UR 団地リノベーションプロジェクト」が進行中で、最近では若い世代が増えているという。今回は、11年