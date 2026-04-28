一方、出町市長が駅南の土地に市役所移転の計画があったのは問題だとしたことに対し、その根拠を求めて情報開示請求した市議会最大会派の「同志会」は、きょう、市長の会見後に取材に応じました。同志会は、市役所移転についての資料を入手したとしたうえで、具体的なものではなく、意思決定のプロセスが分からないとしました。同志会高岡宏和政調会長「この中（資料）だけでは理解に苦しむ。どういう過程でＡ案（駅南での整備）