2026年春、東京ディズニーシー®が開園25周年を迎え、アニバーサリーイベント「スパークリング・ジュビリー」がスタートしました。開催期間は2026年4月15日（水）から2027年3月31日（水）までの約1年間。ジュビリーブルーをテーマカラーに、パーク全体がきらめく祝祭ムードに包まれています。今回は、アニバーサリーイヤーとなる東京ディズニーシー25周年イベントの魅力を、ママスタセレクト編集部がたっぷりご紹介します。海