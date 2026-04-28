【東京ディズニーシー】25周年を祝う注目イベント「スパークリング・ジュビリー」がついにスタート！
2026年春、東京ディズニーシー®が開園25周年を迎え、アニバーサリーイベント「スパークリング・ジュビリー」がスタートしました。
開催期間は2026年4月15日（水）から2027年3月31日（水）までの約1年間。ジュビリーブルーをテーマカラーに、パーク全体がきらめく祝祭ムードに包まれています。今回は、アニバーサリーイヤーとなる東京ディズニーシー25周年イベントの魅力を、ママスタセレクト編集部がたっぷりご紹介します。
今回のイベントでまず感じるのが、パーク全体の雰囲気の変化。華やかな装飾や光の演出が、さまざまな海の魅力から着想を得たテーマカラーであるジュビリーブルーを基調に彩られています。一歩足を踏み入れると、いつもの東京ディズニーシーとは少し違う特別な1日が始まるようなワクワクの空間が広がっていました。
プロメテウス火山を望むエントランスの装飾は、思わず見上げてしまうほど美しいブルーの光に包まれていました。
ロストリバーデルタでは、一面ブルーに染まった「スパークリング・ジュビリー」の装飾を発見。鮮やかな色合いが目を引き、思わず足を止めてしまいます。気付いたら写真を撮る手が止まらない、そんなスポットばかりでした。
親子で盛り上がれるハーバーショー
メディテレーニアンハーバーで開催されるショー「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」は、ディズニーの仲間たちがゲストと一緒に25周年をお祝いします。
まず東京ディズニーシーテーマソングに合わせて、ジュビリーブルーのコスチュームに身を包んだミッキーたちを乗せた船が姿を現します。
今回のショーの特徴は、海の上だけでなく陸上にもキャラクターたちが登場するところ。船がハーバー中央に停泊すると、周辺エリアにもディズニーの仲間たちが現れ、より近くで楽しめる演出になっているんです。
ショーではみんなで一緒に25を目指して「1・2・3……」とカウントアップする場面もあるなど、キャラクターとゲストが一体となり、手拍子に合わせてリズムよく数を重ねていく瞬間もワクワク。
25周年のテーマソング「Come Join the Jubilee（カム・ジョイン・ザ・ジュビリー）」の流れるなか、親子で「おめでとう！」と一緒に盛り上がれる、記念イヤーならではのショーでした。
チャンスは今だけ！絶対ゲットしたい！25周年限定グッズ
定番のカチューシャも、鮮やかなブルーにキラキラ輝くラメ、ふわふわのリボンがポイントになったキュートなデザイン。ボーイッシュスタイルが好きな方には、清涼感のあるブルーとホワイトがおしゃれなキャップもおすすめですよ。
こちらは25周年のおしゃれなコスチュームを身に着けたミッキーとミニーのぬいぐるみバッジ。きらめくジュビリーブルーが印象的なアイテムで、記念にぜひペアで購入したいアイテムです。
そして、こちらのジュビリーバッジはカスタマイズできる優れもの。好きなリボン、チャーム、ストラップを組み合わせて自分の好きなデザインにできるためより特別感が増しそうですね。
心も満たされるスペシャルフード
カフェ・ポルトフィーノでは、スペシャルセットメニューも販売中です。ボリュームたっぷりのローストビーフに、魚介をふんだんに使ったシーフードサラダ、パンチェッタのうまみを加えた、ほうれん草とジャガイモの具沢山クリームスープと、お腹いっぱいになるラインナップ。
デザートのパンナコッタには、青いライチーゼリーを添えてジュビリーブルーをイメージした演出も。追加注文したドリンクのレモネードは、よく混ぜると全体がブルーに染まり見た目の華やかさも楽しめますよ。
また、4月15日（水）から6月30日（火）までの期間は、「食で世界を巡る」をテーマとして「東京ディズニーシー・フードワイン・フェスティバル」を今年も開催しています。
イベント期間中は、ニューヨーク・デリ内がディズニーピクサー『レミーのおいしいレストラン』をテーマにしたポップな装飾になっているので、ファンはお見逃しなく！
そのニューヨーク・デリでは、ハニーマスタードでマリネしたハムにサラダ、ラタトゥイユをサンドしたサンドウィッチに、やわらかく煮込んだ鴨のコンフィなどバラエティに富んだメニューが充実。
他にもアメリカンウォーターフロントで売っているナッツとドライフルーツのクリームサンドや、ミックスベリーソースがかかったチーズケーキは、おやつ用に買って食べ歩くのも◎。
25周年ならではのスペシャルな1日を親子で
「スパークリング・ジュビリー」は、ジュビリーブルーに彩られた華やかな装飾をはじめ、ショーやグッズ、フードまで、25周年ならではの魅力がぎゅっと詰まったイベントです。
25周年の今だからこそ出会える景色を、親子で味わってみてはいかがですか？
©Disney
※画像はイメージです
※取材当時の情報です。紹介したグッズおよびメニューは品切れや金額、内容等が変更になる場合があります
取材、文・編集部