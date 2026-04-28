〜 2025年度「業歴100年超え企業」倒産動向 〜2025年度に倒産した業歴100年超の「長寿企業」は120件（前年度比21.5％減）で、4年ぶりに減少した。年度倒産（10,505件）に占める比率（発生率）は1.14％で、過去10年間では2021年度（1.15％）を下回り、最も低かった。コロナ禍では政策支援で倒産が抑制され、長寿企業の倒産も減少した。その後、支援効果の薄れなどから前年度まで3年連続で増加。2025年度は老舗の強みを生かして売