うその投資話を持ち掛け、現金450万円をだまし取った疑いで逮捕されたベトナム国籍の女性について熊本地検は不起訴処分としました。27日付けで不起訴処分となったのは、大阪市に住む33歳のベトナム国籍の女性です。女性は、去年12月、複数の人物と共謀して、荒尾市に住む39歳の男性に投資で儲かっている実績をほのめかすメッセージをSNSで送信し、長洲町の事務所で現金450万円をだまし取ったとして、詐欺の疑いで4月に逮捕さ