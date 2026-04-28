ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）が28日、都内で現役引退発表会見を行った。引退理由を明かした。三浦は「私たちは今シーズンの初めから引退をするかもしれないという風な気持ちを持ちながら滑っていました。（ミラノ・コルティナ五輪）ショートで5位スタートになってしまった時は、このままでは終われない