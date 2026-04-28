米大統領専用機内で記者団の取材に応じるトランプ大統領（左）とヘグセス国防長官ら（写真：ロイター＝共同通信社）2026年2月、米国とイスラエルはイランに対する軍事攻撃を開始した。イランの核・弾道ミサイル計画や軍事インフラなどを標的にしたと説明しているが、この出来事は逆にある疑問を浮かび上がらせた。なぜ米国は、核兵器をすでに保有し、米本土や同盟国に対する脅威となっている北朝鮮に対して、同じような大規模