オーストラリアから上陸 USB-C一本で完結 軽量カラフルなポータブルディスプレー「エスプレッソ ライト 15」
銀一は4月28日、オーストラリア・シドニー発のポータブルディスプレーメーカー「espresso Displays」のディスプレー「エスプレッソ ライト 15」の取り扱いを開始する。公式ストア価格は5万4450円。
新製品は、「薄型で持ち運びやすいボディながら、どこでもパフォーマンスを最大限に引き出せるデバイス」をコンセプトとした15.6インチのポータブルディスプレー。ブラック、ホワイト、ミント、パープル、オレンジの全5色をラインアップし、色鮮やかなカラーバリエーションも特徴だ。
PC／ABS樹脂を採用したことにより、重さは700g、薄さは9.5mmを実現。バッグに収まりやすく持ち運びに最適なサイズ感だ。
液晶はフルHD解像度で輝度は400nitsと、画面が見づらくなる環境でも、鮮明な表示を可能にしている。100％ sRGBで色再現性も高い。
USB-Cケーブル1本で完結する「プラグ・アンド・プレイ」設計を採用し、荷物になりがちなACアダプターを持ち歩く必要はない。また、ノートPC、タブレット、スマートフォンなど、さまざまなデバイスにも対応している。
付属品にはマグネット式のスタンド「エスプレッソ スタンド プラス」を使えば、長時間のデスクワークでも疲れにくい快適な視野角度に調整可能。本体背面に磁力で吸着するため、セットアップも簡単だ。
このほか、専用アプリ「espressoFlow」を使えば、輝度やコントラスト、カラーモード、画面の向きなどが調整できる。
●薄型で持ち運びしやすい
新製品は、「薄型で持ち運びやすいボディながら、どこでもパフォーマンスを最大限に引き出せるデバイス」をコンセプトとした15.6インチのポータブルディスプレー。ブラック、ホワイト、ミント、パープル、オレンジの全5色をラインアップし、色鮮やかなカラーバリエーションも特徴だ。
液晶はフルHD解像度で輝度は400nitsと、画面が見づらくなる環境でも、鮮明な表示を可能にしている。100％ sRGBで色再現性も高い。
USB-Cケーブル1本で完結する「プラグ・アンド・プレイ」設計を採用し、荷物になりがちなACアダプターを持ち歩く必要はない。また、ノートPC、タブレット、スマートフォンなど、さまざまなデバイスにも対応している。
付属品にはマグネット式のスタンド「エスプレッソ スタンド プラス」を使えば、長時間のデスクワークでも疲れにくい快適な視野角度に調整可能。本体背面に磁力で吸着するため、セットアップも簡単だ。
このほか、専用アプリ「espressoFlow」を使えば、輝度やコントラスト、カラーモード、画面の向きなどが調整できる。