俳優・岸谷五朗（61）、ミュージシャン・岸谷香（59）夫妻の長男で、実業家・インフルエンサーとして活動する岸谷蘭丸（24）が27日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。国語が最強になれる勉強を語った。「偏差値70軍団」の一員として登場。中学受験で早稲田実業に合格するも、高校からは海外に留学。3年分の飛び級で米国の進学校を卒業。現在はイタリア・ミラノにある名門・ボッコーニ大に在学してい