俳優・岸谷五朗（61）、ミュージシャン・岸谷香（59）夫妻の長男で、実業家・インフルエンサーとして活動する岸谷蘭丸（24）が27日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。国語が最強になれる勉強を語った。

「偏差値70軍団」の一員として登場。中学受験で早稲田実業に合格するも、高校からは海外に留学。3年分の飛び級で米国の進学校を卒業。現在はイタリア・ミラノにある名門・ボッコーニ大に在学している。

年少期は本を読んだ時間だけゲームすることを許可されたといい、「だんだん本の方が楽しくなってきて、気づいたら無限に本ばっかりで、たまにゲーム」だったことを明かした。

また、「小1から新聞読んでました」と朝日小学生新聞を読んでいたことにも言及。「学校の行きのバスで新聞読みながら行ってました」と振り返った。

細かい内容は分からないこともあったというが、「とにかく活字中毒みたいな子供だったんで、（有名塾の）SAPIXに行かなくても良かったっていう」と結果的に国語で無双する“勉強法”になったことが紹介された。

「ネプチューン」の名倉潤は「うちも取ってたのに、一回も読まへんねん」と嘆き、スタジオの笑いを取っていた。