巨人とよみうりランドは２７日、５月２９〜３１日にジャイアンツタウンスタジアムで行われる巨人―阪神戦を「伝統の一戦〜ＴＨＥＣＬＡＳＳＩＣＳＥＲＩＥＳ〜」として開催すると発表した。両球団が２０１６年から取り組む共同プロジェクトで、１リーグ３地区制となったファーム公式戦（二軍戦）で実施するのは初めて。両球団が運営する女子硬式野球チームの交流戦を６月２７日に甲子園で、７月１８日に東京ドームで行うこ