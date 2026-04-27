フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝のラジオ番組、『武田砂鉄 ラジオマガジン』。4月27日は、月曜レギュラーでドイツ出身の翻訳家・エッセイストのマライ・メントライン氏と、ドイツの軍備強化についてトークを繰り広げた。 マライ「今日は軍の話をしたいなと思います。日本でも報道されていると思うんですけど、ドイツって今、軍備強化をしているんですね。それがすごく議論を呼んでいる