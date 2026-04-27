オーストリアの最高峰グロースグロックナー山。恋人の女性を置き去りにし凍死させた男に今年有罪判決が下された/Patrick Pleul/picture-alliance/dpa/AP（CNNTikTokやインスタグラムなどのSNSで最近「アルパイン（山岳の）・ディボース（別離）」というハッシュタグが急速に広がり、時に命の危険さえともなう衝撃的な体験を多くの女性たちが語っている。ハイキングなどアウトドア活動の最中に、危険の潜む人里離れた場所で、パー