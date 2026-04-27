先週（4月20日週）の動き：NY金は3週続伸後の反落で2週間ぶり安値、JPX金は約3週間ぶりの安値 先週（4月20日週）のニューヨーク金先物価格（NY金）は3週続伸後の反落となった。先週末4月24日の終値は4,740.9ドルで週足は前週末比138.7ドル（2.84％）安となった。NY時間外のアジア時間からロンドンの時間帯は売りが先行し4,700ドル台割れで推移した。一時4,672.2ドルまで売られ、これがこの日の安値であるとともに週足