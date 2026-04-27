女優の戸田恵梨香（37）が、26日に更新された「令和ロマン」郄比良くるまがMCを務めるYouTubeチャンネル「くるまの助手席」に出演。子育てと女優業の両立について語った。2020年に俳優・松坂桃李との結婚を発表し、23年に第1子出産を発表した戸田は「子供もいるので、どうやって仕事と両立させていこうかなっていうのが悩むところではあるんですけど。ただ、もう考えたってわかんなくって、自分の気持ちを大事にしようと