OLのぴえちゃんさんの漫画「女性専用車両で知らない人に怒鳴られたお話。」（全2話）がインスタグラムで合計1400以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む朝の通勤時、電車で女性専用車両に乗っていた作者。すると、見知らぬ男性に声を掛けられました。すぐに去っていったので、「人違いされたのかな？」「女性専用車両なのに、間違えたのかな？」と思っていたのですが…という内容で、読者からは「こ