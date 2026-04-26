任期満了にともなう府中市長選挙は26日に投開票がおこなわれ、無所属新人で前府中市教育長の荻野雅裕氏（45）が初当選を果たしました。■府中市長選挙開票結果（府中市選挙管理委員会）（当選）荻野雅裕（無・新）11434票（落選）黒木秀尚（無・新）4686票（投票率） 56.07%