26日午後7時40分ごろ、寒河江市本楯1丁目で「隣の家から火が出ている」と住民の50代女性から119番通報がありました。消防によりますと午後8時40分現在、住宅2棟が燃えていて、消防による消火活動が続けられています。これまでの所、けが人や逃げ遅れの情報は入っていないということです。現場は国道112号の東側にある住宅密集地の一角で、本楯公園付近の住宅です。