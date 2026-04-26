26日午後7時40分ごろ、寒河江市本楯1丁目の本楯公園付近で建物火災が発生しました。消防によりますと、午後8時20分現在、住宅など合わせて2棟が燃えていて、消防による消火活動が続けられています。これまでの所、けが人や逃げ遅れの情報は入っていないということです。現場は国道112号の東側にある住宅密集地です。