【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2026年にデビュー52周年を迎えるTHE ALFEEが、4月17日に東京ガーデンシアターでライブを開催。国内バンドとして史上初の通算ライブ3,000本を達成した。加えて、この日はメンバーの高見沢俊彦の72歳の誕生日当日でもあり、チケットの入手が困難のなか、ダブルのアニバーサリーを祝おうと約6,200人のファンが集まった。 ■元プロ野球選手の張本勲氏