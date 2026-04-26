THE ALFEE、日本のロックバンド史上初のライブ通算3,000本を達成！「まだまだしつこいぐらいにやって行きたいと思います」（高見沢俊彦）

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2026年にデビュー52周年を迎えるTHE ALFEEが、4月17日に東京ガーデンシアターでライブを開催。国内バンドとして史上初の通算ライブ3,000本を達成した。加えて、この日はメンバーの高見沢俊彦の72歳の誕生日当日でもあり、チケットの入手が困難のなか、ダブルのアニバーサリーを祝おうと約6,200人のファンが集まった。

■元プロ野球選手の張本勲氏からサプライズメッセージも

公演は「HEART OF RAINBOW」で幕を開け、名曲「星空のディスタンス」や最新アルバム『君が生きる意味』の収録曲など全18曲を披露。

なお、この日はプロ野球史上初の通算3,000本安打を達成した元プロ野球選手の張本勲氏からメンバー宛てにサプライズメッセージが到着。「THE ALFEE 3000本あっぱれ！」とのコメントと、メンバーそれぞれに直筆サイン入りのバットが贈呈された。

2025年は文化活動で優れた功績をあげた人や団体に贈られる2025年度文化庁長官特別表彰にも選ばれる快挙を成し遂げ、2026年は記念すべき公演数3,000本到達という金字塔を達成。未来に向かってひたすらに歩み続けるTHE ALFEEの動向に注目だ。

■高見沢俊彦のライブMC