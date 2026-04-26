遊佐町によりますと、26日午後2時ごろ、遊佐町菅里の老人ホーム「松濤荘」近くで親子とみられるクマの目撃情報がありました。町は近くの住民などに注意を呼びかけています。遊佐町では2月下旬以降、クマやイノシシの目撃情報が相次いでいます。また、県内ではこれまでに74件のクマの目撃情報が寄せられていて、過去最多の目撃件数となった去年・2025年を上回るペースで増加しています。