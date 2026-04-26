【モデルプレス＝2026/04/26】韓国の7人組ガールズグループ・Billlie（ビリー）の公式X（旧Twitter）が4月26日に更新された。所属事務所・MYSTIC STORYが、盗作疑惑を受けてコメントした。【写真】盗作疑惑浮上した人気韓国アイドルの最新曲映像コンテンツ◆Billlie所属事務所、キャラクターの盗作疑惑受け声明同社は「まずは、本件によりファンの皆さまにご心配をおかけしたことを重く受け止め、深くお詫び申し上げます」と謝罪し