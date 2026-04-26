本作の監督を二度も断っていたという瀧本監督主演の戸田恵梨香が演じる細木数子のビジュアルが公開されるや否や、ネット上で大きな話題を呼んだドラマ『地獄に堕ちるわよ』。そのメガホンを取ったのは、"細木数子嫌い"を自称する瀧本智行監督だった。なぜ依頼を引き受け、「細木数子」というテーマとどう向き合ったのか？NGなしで語ってくれた。【写真】話題を呼んだ主演の戸田恵梨香＊＊＊【大っ嫌いな人物を描いてしま