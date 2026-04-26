英・ロンドンにあるインドネシア大使館の前で卑わいなパフォーマンスを行ったとして起訴されたお騒がせインフルエンサー、ボニー・ブルー（26）。本人は全く懲りておらず、むしろ世間を挑発するようなコメントを出してみせた。【写真】お腹には異物が…妊娠は嘘だったと報告する水着姿のボニー。他、妊娠検査薬を見つめるバスローブ姿のボニーなどもボニーは、"半日で1000人以上と関係を持つ"乱倫パーティーをはじめ、過激な企