フジヤエービック主催「春のヘッドフォン祭 2026」が25日、ステーションコンファレンス東京で開催された。ここでは、FIIOやiFi Audioなどのエミライブースをレポートする。 FIIO AIR AMP FIIOの「AIR AMP」 デスクトップオーディオで注目なのは、FIIOの「AIR AMP」というモデル。コンパクトかつ薄型の筐体ながら、DAC、スピーカーを駆動できるプリメインアンプ、ストリー