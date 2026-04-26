太平洋戦争末期、広島から持ち帰られた原子爆弾の「残り火」が、福岡県八女市星野村で「平和の火」として受け継がれています。この「平和の火」が、太平洋戦争とゆかりのあるアメリカ・ハワイの真珠湾で、ともされることになりました。 23日、八女市役所を訪れたのは、佐々木雅弘さんとその家族です。雅弘さんたちは「平和の火」を真珠湾でともす式典について、簑原市長に報告しました。■佐々木雅弘さん（84）「平和の火が全