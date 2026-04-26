俳優の木村佳乃がこの4月10日、50歳の誕生日を迎えた。昨年（2025年）は芸能界に入って30年の節目だった。そのきっかけとなる所属事務所トップコートの渡邊万由美社長と初めて会った日付を、木村はいまでも覚えている。その日は、彼女の19歳の誕生日の前日だったからだ。（全2回の1回目）【画像】「透明感がすごい…！」白のキャミソール姿でこちらを見つめる当時23歳の木村佳乃。スカートを捲り上げる大胆な演技も…この記事の