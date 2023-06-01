FC町田ゼルビアは現地４月25日、サウジアラビアのジッダで集中開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの決勝で、大会連覇を狙う地元のアル・アハリ・サウジと対戦している。初出場でアジア制覇を目ざす町田のスタメンには、GK谷晃生、DF昌子源、中山雄太、岡村大八、MF前寛之、林幸多郎、ネタ・ラヴィ、中村帆高、FW相馬勇紀、エリキ、テテ・イェンギが名を連ねた。立ち上がりは相手にボー