一進一退の決勝戦！ 町田、前半は連覇狙うアル・アハリ・サウジに互角の０−０！ 守護神・谷の“神セーブ”も【ACLE】
FC町田ゼルビアは現地４月25日、サウジアラビアのジッダで集中開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの決勝で、大会連覇を狙う地元のアル・アハリ・サウジと対戦している。
初出場でアジア制覇を目ざす町田のスタメンには、GK谷晃生、DF昌子源、中山雄太、岡村大八、MF前寛之、林幸多郎、ネタ・ラヴィ、中村帆高、FW相馬勇紀、エリキ、テテ・イェンギが名を連ねた。
立ち上がりは相手にボールを保持される。しっかりとブロックを敷いて守るなか、遠い位置から何度も積極的に狙われたミドルは、いずれも枠を外れる。
町田は徐々に速攻からチャンスを作る。ネタ・ラヴィの展開から、左サイドでボールを受けた相馬が縦に仕掛けてクロスを供給。ファーサイドに走り込んだ中村が競り勝ち、ヘディングで合わせたシュートは、GKエドゥアール・メンディにキャッチされる。
13分には大きなピンチを迎える。カウンターを受け、スルーパスに抜け出してきたガレーノの右足のシュートをGK谷が横っ飛びでビッグセーブ。守護神がチームを救う。
奪われた後の守備への切り替えが早く、中盤ですぐさま囲んでボール奪取。そこからテンポ良くつないで、相手ゴールを襲う。21分に相馬がボックス外から放ったシュートはDFにブロックされた。
攻勢を受けると、42分には危険なシーン。ゴール前の混戦から何度もシュートを打たれるが、中山や林が身体を張ってブロックし、事なきを得る。一進一退の攻防となった前半は０−０で前半を終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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初出場でアジア制覇を目ざす町田のスタメンには、GK谷晃生、DF昌子源、中山雄太、岡村大八、MF前寛之、林幸多郎、ネタ・ラヴィ、中村帆高、FW相馬勇紀、エリキ、テテ・イェンギが名を連ねた。
町田は徐々に速攻からチャンスを作る。ネタ・ラヴィの展開から、左サイドでボールを受けた相馬が縦に仕掛けてクロスを供給。ファーサイドに走り込んだ中村が競り勝ち、ヘディングで合わせたシュートは、GKエドゥアール・メンディにキャッチされる。
13分には大きなピンチを迎える。カウンターを受け、スルーパスに抜け出してきたガレーノの右足のシュートをGK谷が横っ飛びでビッグセーブ。守護神がチームを救う。
奪われた後の守備への切り替えが早く、中盤ですぐさま囲んでボール奪取。そこからテンポ良くつないで、相手ゴールを襲う。21分に相馬がボックス外から放ったシュートはDFにブロックされた。
攻勢を受けると、42分には危険なシーン。ゴール前の混戦から何度もシュートを打たれるが、中山や林が身体を張ってブロックし、事なきを得る。一進一退の攻防となった前半は０−０で前半を終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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