佐賀競馬所属の長田進仁（ゆきひと）騎手＝中野博厩舎＝は４月２５日、佐賀競馬１１Ｒ・ＳＡＧＡリベンジャーズ３歳−１０組（ダート１４００?）でニシノナスタチウム（牝３歳、佐賀・中野博厩舎、父ダンカーク）に騎乗して１着。１９８４年４月２８日の初騎乗以来、２万１２０９戦目で地方競馬通算２０００勝を達成した。同騎手は１９６７年２月１日生まれで、この日が５９歳２か月２４日となる。この年齢での通算２０００勝