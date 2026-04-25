【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆ＤｅＮＡ・石田裕太郎―巨人・井上温大（１４時・横浜）◆中日・高橋宏斗―ヤクルト・奥川恭伸（１３時３０分・バンテリンドーム）◆阪神・大竹耕太郎―広島・栗林良吏（１４時・甲子園）【パ・リーグ】◆楽天・早川隆久―西武・平良海馬（１３時・楽天モバイル最強）◆オリックス・九里亜蓮―日本ハム・有原航平（１３時・京セラドーム大阪）◆ソフトバンク・前田悠伍―ロッテ・田中晴