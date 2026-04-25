◆第１５２回ケンタッキーダービー・Ｇ１（５月２日、米国チャーチルダウンズ競馬場・ダート２０００メートル）追い切り＝現地時間４月２４日、チャーチルダウンズ競馬場ＵＡＥダービーの覇者ワンダーディーン（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ディーマジェスティ）は、ダートコースを単走で追い切られ、６ハロン７７秒８と鋭く伸びた。騎乗した中野助手は「今日の感触は、ＵＡＥダービーの１週前に行った追い切りの時と似ていま