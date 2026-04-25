お笑いコンビ・ナイツ（塙宣之・土屋伸之）が、あす26日放送の読売テレビ・中京テレビ『上沼・高田のクギズケ！』（毎週日曜前11：40）に出演する。ナイツが同番組に登場するのは6年ぶりとなり、塙は上沼恵美子と『M-1グランプリ2021』審査員以来の共演を果たす。【画像】上沼恵美子の最新曲「人生泣き笑い」ジャケット今回、番組では「ゴールデンウィーク直前ザワつく異変を大調査SP」と題し、芸能界や話題のスポットなど