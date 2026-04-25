ナイツ×上沼恵美子＆高田純次、6年ぶりに対面 塙は上沼と2021年M-1審査員以来の共演【意気込みコメント】
お笑いコンビ・ナイツ（塙宣之・土屋伸之）が、あす26日放送の読売テレビ・中京テレビ『上沼・高田のクギズケ！』（毎週日曜 前11：40）に出演する。ナイツが同番組に登場するのは6年ぶりとなり、塙は上沼恵美子と『M-1グランプリ2021』審査員以来の共演を果たす。
【画像】上沼恵美子の最新曲「人生泣き笑い」ジャケット
今回、番組では「ゴールデンウィーク直前 ザワつく異変を大調査SP」と題し、芸能界や話題のスポットなどで起きた“さまざまな異変”について特集。ナイツの2人も“自身に起きている異変”についてMCの上沼と高田純次に赤裸々告白する。
塙は「今年秋以降に公開予定の映画に初主演すること」について、土屋は「この4月から日本大学芸術学部の美術学科に入学すること」について打ち明ける。果たして上沼・高田の反応は…。このほか、ゲストに重盛さと美・アントニー（マテンロウ）も登場する。
■ナイツ 意気込みコメント
＜土屋伸之＞
他の番組だと野暮になっちゃうような話題でも、この番組だと一緒になって見たくなるような雰囲気があって大好きなので楽しみです。本当に久しぶりなので、あのテンポについていけるか不安ですが、精いっぱい頑張ります。6年ぶりですが、僕たちはずっと「クギズケ！」ファミリーのつもりでいましたので、ぜひともよろしくお願いいたします。
＜塙宣之＞
上沼さんとは2021年にM-1審査員で共演させていただいた以来で、高田さんとも久々にお会いしますが、我々もその間にラジオで鍛えてきましたので、今回は上沼さん・高田さんの助っ人になれるように、そしてお二人のレベルに入り込んでいけるくらいに、「ちょっと違うよ、そこは！」とか「で!?」とかツッコミを入れられるようにしたいですね。（土屋：絶対言えないだろうな〜）
【出演】
＜MC＞
上沼恵美子
高田純次
＜ゲスト＞
ナイツ（塙宣之・土屋伸之）
重盛さと美
アントニー（マテンロウ）
＜専門家＞
中西正男（芸能記者）
藤谷英志（元講談社編集長）
門倉貴史（経済評論家）
吉田たかよし（医学博士）
【画像】上沼恵美子の最新曲「人生泣き笑い」ジャケット
今回、番組では「ゴールデンウィーク直前 ザワつく異変を大調査SP」と題し、芸能界や話題のスポットなどで起きた“さまざまな異変”について特集。ナイツの2人も“自身に起きている異変”についてMCの上沼と高田純次に赤裸々告白する。
■ナイツ 意気込みコメント
＜土屋伸之＞
他の番組だと野暮になっちゃうような話題でも、この番組だと一緒になって見たくなるような雰囲気があって大好きなので楽しみです。本当に久しぶりなので、あのテンポについていけるか不安ですが、精いっぱい頑張ります。6年ぶりですが、僕たちはずっと「クギズケ！」ファミリーのつもりでいましたので、ぜひともよろしくお願いいたします。
＜塙宣之＞
上沼さんとは2021年にM-1審査員で共演させていただいた以来で、高田さんとも久々にお会いしますが、我々もその間にラジオで鍛えてきましたので、今回は上沼さん・高田さんの助っ人になれるように、そしてお二人のレベルに入り込んでいけるくらいに、「ちょっと違うよ、そこは！」とか「で!?」とかツッコミを入れられるようにしたいですね。（土屋：絶対言えないだろうな〜）
【出演】
＜MC＞
上沼恵美子
高田純次
＜ゲスト＞
ナイツ（塙宣之・土屋伸之）
重盛さと美
アントニー（マテンロウ）
＜専門家＞
中西正男（芸能記者）
藤谷英志（元講談社編集長）
門倉貴史（経済評論家）
吉田たかよし（医学博士）