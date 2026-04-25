吉本興業所属のお笑いコンビ、丸亀じゃんごの安場泰介（36）と爛々（らんらん）の萌々（もも＝28）が25日までにそれぞれのXを更新。結婚を発表した。安場は「【ご報告】この度、36歳角刈り、結婚しました！最高の人生です！！一層気合い入れて頑張ります！今後とも丸亀じゃんご、そして爛々を宜しくお願いいたします！」と書き出し、連名で声明を発表。萌々も「この度、わたくし爛々萌々っ命燃やして結婚しましたお相