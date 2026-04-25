吉本興業所属のお笑いコンビ、丸亀じゃんごの安場泰介（36）と爛々（らんらん）の萌々（もも＝28）が25日までにそれぞれのXを更新。結婚を発表した。

安場は「【ご報告】 この度、36歳角刈り、結婚しました！ 最高の人生です！！ 一層気合い入れて頑張ります！ 今後とも丸亀じゃんご、そして爛々を宜しくお願いいたします！」と書き出し、連名で声明を発表。

萌々も「この度、わたくし爛々萌々っ 命燃やして結婚しました お相手は丸亀じゃんごの安場さんです！！ 家庭だけは角ばらず丸く過ごします 芸は変わらず燃やし続けるで これからも全力で生きる みんなきに！おおきにやでー！！ 愛やで」とポストした。

安場はNSC（吉本総合芸能学院）大阪校36期、萌々はNSC大阪39期卒業。

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以下、発表全文。

日頃からお世話になっております皆様、応援してくださるファンの皆様に心より厚く礼申し上げます。

この度、丸亀じゃんご・安場泰介と爛々・萌々は結婚の運びとなりましたことをご報告させていただきます。

これからは芸の精進はもちろん、日々の散髪、日々の命の燃焼を怠らず、幸せな家庭を築いていきたいと思います。

まだまだ未熟な2人ではございますが、今後もご指導、ご鞭撻、ご支援を頂けますと幸いです。

きに、おーきに。

丸亀じゃんご 安場泰介

爛々 萌々