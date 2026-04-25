【ラ・リーガ第32節】(Estadio La Cartuja de Sevilla)ベティス 1-1(前半0-1)R・マドリー<得点者>[ベ]エクトル・ベジェリン(90分+4)[R]ビニシウス・ジュニオール(17分)<警告>[ベ]ソフィアン・アムラバト(38分)[R]ディーン・ハイセン(40分)、トレント・アレクサンダー・アーノルド(72分)観衆:54,348人