ソフトバンクが25日に「ファイト！九州デー」として行うロッテ戦（熊本）を前に、熊本出身のサッカー元日本代表FW巻誠一郎さん（45）から熱いエールが送られた。期待を寄せるのは自身がプロ選手を目指すきっかけにもなった“本物”“本気”のプレーの応酬だ。2度の最大震度7の揺れが発生した熊本地震から10年。試合後には和田毅球団統括本部付アドバイザー（45）とともに小学生にスポーツの楽しさと防災意識の大切さを伝える。