◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２×―１巨人（２４日・横浜）大きな仕事だった。巨人・中川皓太投手（３２）が好リリーフ。８戦連続の無失点投球で意地を見せた。１―０の７回２死二塁から先発・田中将大に代わりマウンドへ。左打者の三森を２球で遊ゴロに抑え、ガッツポーズした。勝てば先輩は日米通算２０３勝目。８７球の力投に必死で応えた。昨年チーム最多６３試合に登板し、今年から生え抜き投手最年長となった左腕。