笑いと涙で世界中を包み込んだ、実話を基にした名作映画『最強のふたり』。 記録的な観客動員数を誇るこの物語が、日本でオリジナルミュージカルとして、2026年5月に東京・大阪・名古屋で上演されます。 本作では、事故により首から下が麻痺した大富豪フィリップ役を浦井健治さん、自由奔放な言動で周囲を驚かせるドリス役を川平慈英さんが務め、お二人がW主演として出演します。 お二人は 2019年のミュージカル『ビ