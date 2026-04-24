日本百貨店協会が２４日発表した３月の全国百貨店売上高は、前年同月比３・２％増の５０７１億円で、３か月連続のプラスだった。円安を背景に、訪日客が百貨店で消費する１人当たりの額が増え、全体の売上高を押し上げた。免税売上高は５・２％増の約４６５億１０００万円で、５か月ぶりにプラスに転じた。宝飾品など高額商品が好調で、１人当たりの購入額が１９・９％増の約１０万２０００円となった。購入客数は、中国人が約