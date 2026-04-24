横浜F・マリノスは24日、東洋大学に所属するFW高橋輝が、2026−27シーズン途中の2027年1月より、同クラブに加入することが内定したと発表した。同時に、同選手はJFA・Jリーグ特別指定選手として認定されており、早ければ明治安田J1百年構想リーグでの公式戦出場が可能となる。今季の背番号は「39」に決まった。高橋は2004年6月26日生まれの現在21歳。埼玉県の出身で、大宮アルディージャ（現：現RB大宮アルディージャ）のU15お