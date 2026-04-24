こんにちは！谷中松寿司三代目・料理家の野本やすゆきです。この連載では、寿司屋ならではのテクニックを交えながら、家庭で作りやすいレシピをご紹介しています。今回は、【鯛の昆布じめ】です！スーパーなどで買ってきたお刺身がさらにおいしくなりますよ！では、さっそく作って行きまーす！【其の一】昆布は酒でふくべし！乾燥した昆布をそのまま使うのではなく、酒で湿らせるのがコツ。こうすることで昆布がやわらかくなって