23日夜、秋田市金足で住宅1棟が全焼する火事がありました。この火事で火元の1人がけがをしています。秋田臨港警察署の調べによりますと23日夜、秋田市金足鳰崎の74歳の男性の住宅から出火しました。午後8時45分ごろ、火元の隣の家の住民が火が上がっているのに気がつき警察に通報しました。火は24日午前0時25分ごろに消し止められましたが、火元の木造一部2階建ての住宅1棟を全焼したほか、となりの家の一部も燃えました。この火事