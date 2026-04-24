敵地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は23日（日本時間24日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」でスタメン出場。5打数1安打で、チームは4-1で勝利した。6試合連続ホームランとはならなかったものの、この日は守備でダイビングキャッチを披露。軽快な動きに、米ファンも喝采を送った。

1-1の同点で迎えた4回1死走者なしの場面。ダイヤモンドバックスの打者デルカスティーヨが、一二塁間へ強烈な打球を放った。これに一塁手・村上がダイビングキャッチの好反応。ベースカバーに入った投手マーティンへの送球はやや逸れたが、見事にアウトを奪った。

メジャー移籍前、決して高く評価されていなかった守備で好プレー。試合を中継したダイヤモンドバックス向け放送局「DバックスTV」でも、実況のスティーブン・ベルティオーム氏が「この冬の彼に対する批判は、一塁でも三塁でも守備面のグラブ捌きに対するものでしたが、このシリーズでは一塁で驚異的な守備を見せています」と前評判との違いを指摘していた。

MLB公式Xは「ムネタカ・ムラカミがダイビングキャッチでアウトを奪った！」と動画で紹介。米ファンも「エリート級の守備力だ」「この男やるな」「とんでもないキャッチだ」「彼は最高だ」「ムラカミは期待以上の存在になりつつある」「このダイビングキャッチはエグイ！」などと喝采を送った。

米イリノイ州地元局「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」の放送席でも、解説のスティーブ・ストーン氏が村上の懸命な守備練習を絶賛していた。村上は前日まで5試合連続ホームランを放ち、早くもシーズン10号に到達。この日は期待された6試合連発こそならなかったものの、攻守に躍動している。



（THE ANSWER編集部）