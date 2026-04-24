ダイヤモンドバックス戦に先発出場したホワイトソックスの村上宗隆（右）【写真：ロイター】

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敵地ダイヤモンドバックス戦

　米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は23日（日本時間24日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」でスタメン出場。5打数1安打で、チームは4-1で勝利した。6試合連続ホームランとはならなかったものの、この日は守備でダイビングキャッチを披露。軽快な動きに、米ファンも喝采を送った。

　1-1の同点で迎えた4回1死走者なしの場面。ダイヤモンドバックスの打者デルカスティーヨが、一二塁間へ強烈な打球を放った。これに一塁手・村上がダイビングキャッチの好反応。ベースカバーに入った投手マーティンへの送球はやや逸れたが、見事にアウトを奪った。

　メジャー移籍前、決して高く評価されていなかった守備で好プレー。試合を中継したダイヤモンドバックス向け放送局「DバックスTV」でも、実況のスティーブン・ベルティオーム氏が「この冬の彼に対する批判は、一塁でも三塁でも守備面のグラブ捌きに対するものでしたが、このシリーズでは一塁で驚異的な守備を見せています」と前評判との違いを指摘していた。

　MLB公式Xは「ムネタカ・ムラカミがダイビングキャッチでアウトを奪った！」と動画で紹介。米ファンも「エリート級の守備力だ」「この男やるな」「とんでもないキャッチだ」「彼は最高だ」「ムラカミは期待以上の存在になりつつある」「このダイビングキャッチはエグイ！」などと喝采を送った。

　米イリノイ州地元局「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」の放送席でも、解説のスティーブ・ストーン氏が村上の懸命な守備練習を絶賛していた。村上は前日まで5試合連続ホームランを放ち、早くもシーズン10号に到達。この日は期待された6試合連発こそならなかったものの、攻守に躍動している。

（THE ANSWER編集部）